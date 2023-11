Legge Bilancio: Carlino (Corte conti), sentiero stretto, trovare equilibrio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La manovra finanziaria per il prossimo triennio si muove all’interno di un sentiero molto stretto in cui devono trovare un difficile equilibrio spinte ed esigenze diverse. Lo ha dichiarato il presidente della Corte dei conti, Guido Carlino, nel corso dell’audizione sulla legge di Bilancio presso le commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato. “Rispondere alle difficoltà delle famiglie di fronte alla forte crescita dei prezzi; adeguare gli stipendi pubblici senza innescare una spirale negativa prezzi-salari; rafforzare un sistema dei servizi sanitari, assistenziali ma non solo, provato dall’emergenza pandemica; assicurare una maggiore flessibilità nelle scelte previdenziali; mantenere adeguati ritmi di investimento nel processo di ammodernamento infrastrutturale del Paese”, ha elencato Carlino, che ha aggiunto: “Tutto ciò garantendo il percorso di riequilibrio dei conti e un graduale rientro del rapporto debito Pil”. (Rin)