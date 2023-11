Libia: generale Haftar sempre più schiacciato verso Cina e Russia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Già a fine ottobre, il ministro libico “orientale” Al Sidi aveva dichiarato a “Radio France International” che “la Cina è oggi la potenza effettiva che potrebbe costruire ponti, infrastrutture e strade in brevissimo tempo". Secondo il ministro, la Cina starebbe finanziando in Libia un progetto da 30 miliardi di dollari (28 miliardi di euro) per costruire metropolitane proprio attraverso il consorzio Bfi. "In realtà si tratta di informazioni esclusive che nessuno conosce tranne il mio ministero e le parti coinvolte nell'accordo”, aveva aggiunto Al Sidi. Fonti libiche di “Agenzia Nova” a Tripoli, tuttavia, hanno riferito che allo stato attuale non risultano avviati investimenti cinesi nel comparto delle infrastrutture nordafricane. Però, sarebbe sbagliato sottovalutare il ruolo che la Cina ha giocato e sta ancora giocando in Libia. Secondo gli ultimi dati della Banca centrale libica, le importazioni totali della Libia durante la prima metà del 2023 sono ammontate a 19,982 miliardi di dollari, con la Turchia in cima alla classifica con 1,409 miliardi di dollari di merci esportate nel Paese alla fine dello scorso giugno, seguita subito dalla Cina - al secondo posto - con 1,265 miliardi di dollari e dagli Emirati Arabi Uniti – al terzo posto nella lista - con un valore delle esportazioni in Libia pari a 1,06 miliardi di dollari. (segue) (Res)