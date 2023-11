Libia: generale Haftar sempre più schiacciato verso Cina e Russia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 2 novembre, Haftar ha inaugurato la cosiddetta "Conferenza internazionale" per la ricostruzione delle regioni colpite delle inondazioni in Libia orientale lo scorso settembre. La conferenza si è tenuta a Derna, gravemente danneggiata dalle inondazioni causate dal crollo di due dighe a seguito del passaggio del ciclone sub-tropicale “Daniel”. Secondo il quotidiano libico “Al Wasat”, all’evento hanno preso parte oltre 162 aziende provenienti da 26 Paesi, ma l’effettiva partecipazione internazionale non è chiara. Certamente era presenta una delegazione di Paesi occidentali, seppur a livello tecnico. E’ opportuno sottolineare che il governo "parallelo" dell'est è sul banco degli imputati per la gravissima catastrofe di Derna, dove il cedimento di due dighe lasciate senza manutenzione per anni ha causato migliaia di morti e danni per miliardi di dollari. (Res)