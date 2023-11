Napoli: venerdì "Il viaggio di Nabil" apre la stagione del teatro Instabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Apertura di stagione del Tin - Teatro Instabile Napoli venerdì 17 novembre alle ore 20 con "Il viaggio di Nabil" dall'omonimo poemetto in versi di Daniele Virgilitto, riduzione teatrale di Fabio Pisano per la regia di Stefano Amatucci con Lorenzo Sarcinelli, Gianluca Pugliese, Vladimir Randazzo, Antonio Ciorfito. Nabil, studente ventenne egiziano, intraprende un viaggio su un barcone clandestino diretto in Sicilia. Il giovane vuole ritrovare Yara, la sua ragazza siriana, scomparsa ad Alessandria in circostanze misteriose dopo che il fratello Tarek è stato arrestato in Siria per aver criticato sul suo blog Bashar-Al Assad. Durante il suo viaggio sul barcone vivrà emozioni, pericoli e incontri difficili da dimenticare. Nabil incontrerà compagni di viaggio provenienti da varie parti dell'Africa e dell'Asia, ciascuno in cerca di qualcosa di diverso. Incontrerà Alif, un ragazzino senegalese che indossa una maglia di Messi, regalatagli dal fratello. Semira, una anziana eritrea che ha affrontato uno estenuante viaggio nel Sahara. Bashir, un ragazzo pakistano il cui padre è anni prima provando ad emigrare come lui. Mingo angolese scampato ad un agguato. Nabil affronterà uno scafista il "Biondo" senza scrupoli, aiuterà una donna a partorire, un amico gli salverà la vita, e nel lungo viaggio penserà spesso di non farcela più, ed arrendersi. (Ren)