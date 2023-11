Russia: Borrell, proposta nuove sanzioni contro Mosca potrebbe venire presentata mercoledì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova proposta per il dodicesimo pacchetto di sanzioni alla Russia potrebbe essere presentata dalla Commissione europea nella giornata di mercoledì. A dirlo l'Alto rappresentante europeo per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, nel corso della conferenza al termine del Consiglio Ue Affari esteri di Bruxelles. "Se il Consiglio lo approverà, il dodicesimo pacchetto comprenderà un elenco più ampio di sanzioni, nuovi divieti alle esportazioni, tra cui quello sui diamanti e azioni per inasprire il tetto del prezzo del petrolio, al fine di diminuire le entrate che la Russia ottiene dalla vendita del petrolio verso altri Stati, nonché la lotta contro l'elusione delle sanzioni", ha detto Borrell. "Stiamo definendo gli ultimi dettagli di questo pacchetto. Il regolamento potrebbe essere approvato mercoledì dal Consiglio, su proposta congiunta mia e della Commissione europea", ha concluso Borrell. (Beb)