© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vedo che la campagna elettorale è cominciata. Ma non lasceremo che si faccia sulla pelle dei cittadini del Municipio Roma X. Il funzionamento amministrativo è un tema serio. Ostia non è un corpo estraneo alla Capitale e D'Amato, stia tranquillo, non convincerà nessuno del contrario. Lo scrive su X (ex Twitter) Emanuela Droghei, consigliera regionale e coordinatrice segreteria Pd Roma.(Com)