Legge Bilancio: Carlino (Corte conti), conferma scelte temporanee richiede decisioni difficili su razionalizzazione spesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Già dal prossimo anno, le scelte che sono state prese, spesso a carattere temporaneo, richiederanno, per essere confermate, decisioni non semplici in termini di razionalizzazione della spesa. “Scelte che dovranno trovare un importante sostegno da una decisa lotta all’evasione e da un efficiente ed efficace attuazione delle riforme e degli investimenti previsti dal Pnrr”. Lo ha dichiarato il presidente della Corte dei conti, Guido Carlino, nel corso dell’audizione sulla legge di Bilancio presso le commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato. “L’equilibrio tra i diversi fabbisogni che viene descritto rimane quindi molto esposto alle intemperie di una congiuntura economica e sociale difficile. Se appare corretto l’implicito richiamo in tutte le aree dell’azione pubblica ad un più attento utilizzo delle risorse, il quadro è soggetto al pericolo di non riuscire a mantenere la qualità dei servizi offerti, rischiando di vanificare, specie nel caso delle fasce più deboli della popolazione, il beneficio monetario che ci si propone di dare”, ha sottolineato. (Rin)