Tunisia: carenza di pane prevista dalla prossima settimana

- In assenza di una strategia di regolamentazione da parte del ministero del Commercio, in Tunisia si prevede una carenza di pane a partire dalla prossima settimana. Lo ha annunciato il tesoriere della Camera nazionale dei proprietari di panifici, Sadok Haboubi, all'emittente radiofonica "Mosaique Fm". "Finora ci siamo sforzati di fornire più di dieci milioni di pagnotte al giorno, ma il ministero non ha fatto nulla per risolvere la situazione”, ha detto Haboubi. Il responsabile ha ricordato che i panifici non sono stati riforniti di materie prime per i mesi di ottobre e novembre e che la produzione è scesa da quasi 11 milioni di pagnotte al giorno a otto. Oltre alla sospensione delle forniture di materie prime ai panifici, lo Stato non ha ancora saldato i suoi debiti verso i panifici, che ammontano a 280 milioni di dinari (83 milioni di euro). “Chiediamo al presidente della Repubblica di intervenire affinché le nostre quote ci vengano restituite e possiamo rifornirci di farina per evitare una carenza alla fine del mese", ha dichiarato Haboubi. In assenza di un'azione da parte dell’Unione tunisina dell'industria, del commercio e dell'artigianato (Utica), “i panificatori non esiteranno a sospendere le loro attività e a scioperare”, ha concluso Haboubi. (Tut)