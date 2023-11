Lazio: Battilocchio (FI), soddisfazione per risultato Forza Italia a elezioni autonomie locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle elezioni di secondo livello, svoltesi nei giorni scorsi, con tutti gli amministratori comunali del Lazio per il rinnovo del Consiglio autonomie locali "si conferma il buon momento per Forza Italia che negli ultimi mesi ha rafforzato la sua presenza nella Regione: grazie ad un sostegno diffuso abbiamo eletto tre nostri candidati, Luigi Landi, sindaco di Allumiere, Roma, Vincenzo Petroni, presidente del Consiglio Comunale di Sutri, Viterbo, e Gianmarco Florenzani, consigliere comunale di Torrice, Frosinone, attestandoci come seconda forza della coalizione di centrodestra". Lo ha dichiarato Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia, responsabile elettorale nazionale e coordinatore provinciale di Roma del movimento azzurro. "Ma anche tutti gli altri candidati azzurri hanno conseguito risultati lusinghieri, - ha aggiunto - a partire da Salvatore La Daga, 99 preferenze tra i grandi Comuni: a loro giunga un sincero ringraziamento. Il Consiglio delle Autonomie Locali ha un ruolo nodale nelle dinamiche della Regione, soprattutto in questa fase particolare in cui, grazie al Centrodestra, è partita una stagione complessiva di riforme e cambiamenti strutturali. Luigi, Vincenzo e Gianmarco rappresenteranno alla grande la nostra comunità politica in questo contesto", ha concluso. (Com)