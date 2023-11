Usa: scorta della nipote di Biden spara contro uomini che hanno cercato di entrare in Suv dei servizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un agente dei servizi segreti, assegnato alla scorta della nipote del presidente Joe Biden, Naomi, ha sparato contro alcune persone che hanno tentato di entrare all’interno di una automobile di servizio a Georgetown, a Washington. Il portavoce dei servizi segreti, Anthony Guglielmi, ha dichiarato all’emittente “Cnn” che l’incidente è avvenuto poco prima della mezzanotte di oggi. Tre individui avrebbero tentato di entrare in un veicolo dei servizi, senza nessuno all’interno, rompendo un finestrino. Uno degli agenti ha aperto il fuoco, e le autorità ritengono che non abbia colpito nessuno dei responsabili, che sono subito fuggiti a bordo di una automobile rossa. Sull’incidente stanno indagando la polizia metropolitana del distretto di Columbia e i servizi segreti. (Was)