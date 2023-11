Imprese: mercoledì a Roma l’assemblea nazionale di Federmanager

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La realtà di Agenzia Nova si è saputa imporre e radicare con crescente successo, conquistando autorevolezza e capacità di analisi non comuni" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Si terrà mercoledì 15 novembre, a partire dalle ore 11 all'Auditorium Parco della Musica di Roma, l’Assemblea nazionale Federmanager, evento con cui il management dell’industria e dei servizi dialoga con le istituzioni, il mondo dell’impresa, le rappresentanze sindacali e quelle della società civile. I lavori saranno aperti dalla relazione del presidente nazionale Stefano Cuzzilla, a cui faranno seguito gli interventi di esponenti del governo Antonio Tajani, vicepremier, ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale; Matteo Salvini, vicepremier, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del made in Italy; Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento; Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica amministrazione; Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i giovani. (Rin)