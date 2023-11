Maltempo: Giani incontra Musumeci a Campi Bisenzio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ricordo delle vittime dell’alluvione ha aperto l’intervento del Commissario straordinario per l’emergenza e presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, in occasione dell’incontro con il ministro della Protezione civile Musumeci, il capo Dipartimento nazionale della Protezione civile Curcio, il sindaco della Città Metropolitana di Firenze Dario Nardella, il presidente Anci Toscana Matteo Biffoni, il sindaco di Campi Bisenzio Andrea Tagliaferri e l’assessora regionale alla Protezione civile Monia Monni, avvenuto nella sala Consiliare nel municipio di Campi Bisenzio, in occasione della visita del ministro alle zone alluvionate. Nel corso dell’incontro tutti i rappresentanti delle istituzioni toscani hanno sottolineato la necessità di un’integrazione rapida e sostanziosa delle risorse messe a disposizione dal governo. “Abbiamo avuto otto morti – ha detto Giani - e danni rilevanti in ben cinque delle dieci province toscane. E’ stato colpito anche il cuore economico della Toscana. Abbiamo subito un evento meteorologico come non si era mai visto fino ad oggi e il pericolo maggiore è stato rappresentato dai piccoli torrenti: l’Agna, lo Stella, il Bagnolo, gli altri torrenti del reticolo minore, che però in questo caso si è rivelato rilevante e devastante. Ringrazio il sistema regionale della Protezione civile, il mondo del volontariato, i corpi delle forze armate, le colonne mobili delle Regioni che sono venute in nostro aiuto, i giovani delle scuole superiori che sono venuti da tutta la Toscana ad aiutare". (segue) (Rin)