Fvg: assessore Lavoro, da recruyting day con Confindustria Udine 152 profili ricercati

- Sono 152 i profili ricercati dalle 10 aziende che partecipano al recruiting day organizzato dalla regione Friuli Venezia Giulia con Confindustria Udine, presentato oggi nel capoluogo friulano. Si tratta del 28mo appuntamento dall’inizio dell’anno. "Le risposte dei recruiting - ha detto l’assessore regionale al Lavoro, Alessia Rosolen - superano le aspettative sia in termini di partecipazione che di informazioni e approfondimenti dei percorsi formativi, generano interesse da parte di disoccupati e di occupati e, se pur non soddisfano tutte le richieste delle aziende, attivano le persone nel ricercare il lavoro e permettono la costruzione di una serie di conoscenze tali da metterle in relazione con il mercato del lavoro. Sono essenziali per raccogliere le esigenze delle comunità e per rispondere alle sollecitazioni che ci arrivano dalle associazioni di categoria". Le candidature vanno inviate entro il prossimo 3 dicembre, mentre il 12 dicembre a palazzo Belgrado a Udine si terranno gli incontri tra le aziende e i profili selezionati. "Dobbiamo trovare il modo per incentivare chi abbiamo formato e ha le competenze che servono a questo territorio a restare in regione - ha aggiunto Rosolen - lo possiamo fare agendo attraverso misure di welfare territoriale e dall'altro dobbiamo fare in modo che chi arriva da noi non subisca il dumping sociale". (Frt)