Lazio: Mattia (Pd), domani Commissioni antimafia ad Anzio, istituzioni vicine a comunità locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Domani, martedì, 14 novembre, alle ore 10:30, presso il Comune di Anzio, Sala Consiliare di Villa Sarsina, in via Ambrosini/Breschi, la I Commissione permanente Affari costituzionali e statutari, affari istituzionali, partecipazione, risorse umane, enti locali, sicurezza, lotta alla criminalità, antimafia del Consiglio regionale del Lazio, è convocata in audizione esterna, in seduta congiunta con la Commissione Parlamentare Antimafia. Tema all'ordine del giorno, il fenomeno della criminalità organizzata nei territori dei Comuni di Anzio e Nettuno. Così la consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia, Vicepresidente della Commissione Antimafia alla Pisana. (segue) (Com)