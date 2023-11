Roma: un nuovo campo per i bambini a Torre Maura, Gualtieri "integriamo scuola e sport"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un campo da basket dove giocare per i bambini dell'istituto comprensivo Rugantino, nel quartiere di Torre Maura alla periferia est di Roma. Nel cortile della scuola, che accoglie classi dalle materne alle scuole medie, decine di bambini hanno atteso questo pomeriggio il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, per l'inaugurazione del campo sportivo. "Sarà un luogo che serve a crescere e avere esperienze educative, a integrare lo studio con lo sport", ha detto il sindaco di Roma. Ma soprattutto un'inaugurazione rivolta alla "cosa più importante e bella della città: le sue scuole - ha sottolineato Gualtieri rivolgendosi ai bambini seduti sugli spalti del cortile -. Tutto quello che facciamo non ha valore se non ci ricordiamo che la cosa più importante di Roma sono le sue scuole. Dietro a questo campo c'è tanto lavoro e tanto impegno. Questo - ha aggiunto - è uno dei Municipi più grandi e importanti della città, al cui interno c'è un quartiere, Torre Maura, a cui abbiamo deciso di dedicare particolare cura e attenzione. Sappiamo che ci sono ancora tante cose da fare per migliorarlo ma sappiamo che ci sono anche tante risorse per farlo". Insieme al sindaco di Roma, erano presenti - tra gli altri - anche la presidente dell'Assemblea capitolina, Svetlana Celli, il presidente del Municipio Roma VI, Nicola Franco, e il consigliere capitolino del Pd, Mariano Angelucci. (segue) (Rer)