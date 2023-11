Roma: un nuovo campo per i bambini a Torre Maura, Gualtieri "integriamo scuola e sport" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la riqualificazione del complesso dell'istituto comprensivo Rugantino sono stati previsti investimenti per circa 250 mila euro di risorse comunali. Tra questi, oltre al rifacimento del campo polifunzionale, la messa in sicurezza dei cornicioni della scuola e delle parti esterne più ammalorate, l'attraversamento pedonale rialzato e la zona con circolazione del traffico limitata a 30 chilometri orari nei pressi dell'ingresso dell'istituto,. Interventi hanno interessato anche la scuoletta rurale presente in un altro plesso scolastico ma di pertinenza dell'istituto comprensivo Rugantino, e "che diventerà una biblioteca e un centro polifunzionale -. ha spiegato Gualtieri -. Poi, nel territorio del Municipio VI, ci sono da fare la copertura della pista da ballo del centro anziani, i parchi in via delle Rupicole e via delle Canapiglie, il lavoro di rifacimento di via Walter Tobagi, la caserma dei carabinieri". (segue) (Rer)