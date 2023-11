Roma: un nuovo campo per i bambini a Torre Maura, Gualtieri "integriamo scuola e sport" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Municipio VI "stiamo facendo un grande lavoro sulle scuole - ha affermato Franco -. Solo la settimana scorsa abbiamo inaugurato tre poli per bambini dell'infanzia e una palestra al Villaggio Prenestino. Questo campo è bello - ha aggiunto - e farete basket, pallavolo o quello che vi pare, l'importante è che facciate sport, e che lo facciate nella vostra scuola, e insieme". Quello per dare all'istituto della periferia est della Capitale un campo sportivo, dove i bambini potranno giocare "è un investimento per il futuro e la crescita dei ragazzi - ha concluso Celli - perché solo attraverso lo sport, che è motivo di crescita, si diventa cittadini, che non vivono in strada ma nel confronto e nel dialogo in una dinamica di squadra e di rispetto. Vivo in questo territorio da tanti anni e sono felice e onorata oggi di aver dato vita a tutto questo. Un ringraziamento al sindaco, che ci ha creduto e che ha creduto che la periferia di questa città non è un territorio di serie B ma di serie A, e dà tanto a questa città". (Rer)