Camera: Fornaro (Pd), parlamentari sono semplici passacarte decisioni governo

19 luglio 2021

- “La questione è politica, il re è nudo. Voi mettete le fiducie perché altrimenti, con gli emendamenti, scoppierebbero fino in fondo le contraddizioni interne alla maggioranza. Abbiate il coraggio di dirlo. Questo comportamento è inaccettabile, assumetevi le vostre responsabilità politiche, affrontate i nodi”. Lo ha affermato, in Aula alla Camera, rivolgendosi al ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, il deputato del Partito democratico, Federico Fornaro, in merito alla questione di fiducia posta dall’esecutivo sul cosiddetto decreto Energia. “Il punto è che stiamo stravolgendo la Costituzione - ha aggiunto il parlamentare -. E’ in gioco il ruolo delle istituzioni, in particolare di questa Camera. Noi, da parlamentari, siamo dei semplici passacarte di decisioni assunte sostanzialmente dal governo”. (Rin)