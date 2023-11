Piemonte: dal 15 novembre il bando da 40 milioni di euro per le nuove piste ciclabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Partirà il 15 novembre il bando da 40 milioni di euro, cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) 2021-27, per le nuove piste ciclabili e ciclovie. Il bando si divide in due azioni: 30 milioni di euro per finanziare le tre ciclovie 'Corona di Delizie', per collegare le Residenze reali piemontesi, Colline Unesco e del Lago Maggiore, presentate nello scorso mese di giugno e 10 milioni di euro per consentire alla Città Metropolitana di realizzare piste ciclabili e ciclovie al servizio dei pendolari e della competitività delle due ruote per coprire brevi e lunghe distanze. "Si vuole rendere il Piemonte primo in Europa per chilometri ciclabili attrezzati raggiungendo un duplice obiettivo - hanno affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio e l'assessore ai Trasporti Marco Gabusi -: il primo vuole consentire ai turisti di andare alla scoperta del territorio in una modalità più 'dolce' e sostenibile; l'altro vuole intervenire in aree urbane, suburbane e interurbane con interventi mirati ad incrementare l'offerta ai cittadini di spostamenti sicuri in bicicletta e potenziare l'intermodalità tra la bicicletta e gli altri mezzi di trasporto pubblico, dal treno all'autobus alla metropolitana", ha concluso. (Rpi)