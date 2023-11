Energia: ExxonMobil avvia attività di estrazione di litio in Arkansas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera statunitense ExxonMobil ha annunciato l’avvio di attività di estrazione di litio in Arkansas, con l’obiettivo di arrivare tra i principali fornitori dei produttori di auto elettriche entro il 2030. La mossa della società nel settore del litio, componente essenziale per la produzione di batterie, è parte di un riposizionamento avviato alla luce della transizione del comparto dei trasporti verso l’energia elettrica. Quest’anno, Exxon ha acquistato i diritti di estrazione per circa 120 mila acri di terreno nel Sud-Ovest dell’Arkansas, per circa 100 milioni di dollari. Oggi, la compagnia ha annunciato di avere avviato le attività di estrazione nel primo lotto nella regione di Smackover, aggiungendo che potrebbe iniziare a produrre il litio necessario per le batterie dei veicoli elettrici entro il 2027. (Was)