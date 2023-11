Roma: droga in via dell'Archeologia, 26enne arrestata due volte in un mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata trovata in possesso di 32 dosi di cocaina ed è stata arrestata per la seconda volta in meno di un mese. La 26enne è stata fermata dagli agenti del commissariato Casilino in via dell'Archeologia al civico 52. All'esito del controllo, gli agenti gli hanno trovato le dosi di cocaina traendola così in arresto così come avevano già fatto il mese scorso. Il gip che ha convalidato l'arresto, ha disposto per lei la misura dell'obbligo di firma, "una misura lieve - ha detto il giudice - nella speranza che possa cambiare vita". (Rer)