Nepal: indagine su presunte irregolarità aeroporto di Pokhara, costruito da società cinese

- La Commissione di indagine sugli abusi di autorità (Ciia) del Nepal ha aperto un’inchiesta su presunte irregolarità nel progetto dell’aeroporto internazionale di Pokhara, costruito da una compagnia cinese. Lo riferisce il quotidiano “The Japan Times”, secondo il quale gli accertamenti sarebbero scattati in seguito a una ventina di reclami. Stando a quanto riferito dalla testata, gli uffici dell’Autorità per l’aviazione civile (Caan) sono stati perquisiti e sono stati sequestrati dei documenti. Costruito da China Camc Engineering e inaugurato il 2 gennaio, l’aeroporto di Pokhara è costato 215,96 milioni di dollari, un costo finanziato con un prestito della Export-Import Bank of China. L’opera rientra nella cooperazione sino-nepalese per le infrastrutture: i due Paesi hanno firmato nel 2017 l’accordo quadro sulla Nuova via della seta o Belt and Road Initiative (Bri), l’iniziativa di connettività lanciata da Pechino.(Git)