Governo: Silvestri (M5s), stanno saltando tutti i criteri rispetto istituzionale

- “Non si può più andare avanti così, il tipo di atteggiamento sui lavori cambierà. Continuiamo a chiedere informative su temi giganteschi del nostro Paese ed il governo scappa, continuiamo a chiedere il premier time e non riusciamo ad avere una data. Stanno saltando tutti i criteri del rispetto istituzionale. Se si cerca lo scontro, va benissimo”. Lo ha affermato, in Aula alla Camera, il capogruppo del Movimento cinque stelle a Montecitorio, Francesco Silvestri, in merito alla questione di fiducia posta dall'esecutivo sul cosiddetto decreto Energia. (Rin)