Sardegna: Soru, voglio le primarie, c'è ancora tempo per trovare candidato comune

- Alessandra Todde? "La conosco da tempo e non ho assolutamente nulla contro di lei. Un ticket con lei? Lei ha un ruolo nei 5S e una parlamentare, non ha da fare ticket. Io penso che lei potrebbe fare la governatrice ma dovrebbe passare per le primarie. E per questo le dico: Alessandra, facciamo le primarie e se vinci ti sosterrò con tutto l'entusiasmo possibile". Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, l'ex governatore della Sardegna ed eurodeputato Pd Renato Soru, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari che hanno fatto notare a Soru che anche sua figlia Camilla sembra apprezzare la discesa in campo della parlamentare Cinquestelle. "Camilla ha le sue idee. Non credo che non si conoscessero ma ora sembra abbia una passione irrefrenabile". (Rsc)