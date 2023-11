Regno Unito: il ritorno di Cameron, da ministro Esteri dovrà occuparsi di Medio Oriente, Ucraina e Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex primo ministro britannico David Cameron è tornato inaspettatamente a occupare un incarico di alto livello nel governo. Dopo l’estromissione della ministra dell’Interno, Suella Braverman, infatti, il primo ministro Rishi Sunak ha operato un rimpasto che ha modificato gli assetti del governo. Braverman, oggetto di recenti critiche dopo aver accusato la polizia di essere troppo indulgente con i manifestanti filo palestinesi, è stata sostituita da James Cleverly, che a sua volta ha lasciato il posto di ministro degli Esteri proprio a Cameron. Tale nomina è stata, come viene definita anche dalla stampa britannica, “una vera e propria sorpresa”: è raro infatti che un esponente politico che non è stato eletto in Parlamento ricopra un incarico governativo di alto livello. Non essendo più un deputato, a David Cameron è stato conferito il titolo di Barone, garantendogli così la possibilità di sedere alla Camera dei Lord e di diventare ministro degli Esteri. Cameron, 57 anni, è stato primo ministro dal 2010 al 2016 e ha guidato il primo governo di coalizione britannico in quasi 70 anni. Proprio prima delle elezioni del 2015, Cameron promise un referendum sulla permanenza del Regno Unito nell'Unione europea: l’ex premier sostenne il voto per il “Remain”, ma decise di dimettersi dopo il 23 giugno 2016 in seguito alla decisione dei cittadini britannici di lasciare l'Unione europea. Nel suo discorso di dimissioni davanti a Downing Street, la mattina del 24 giugno 2016, Cameron affermò: "Il Paese ha bisogno di una nuova leadership che lo porti in questa direzione". Lontano dalla scena politica da più di sette anni, Cameron è stato recentemente al centro del più grande scandalo di lobbying avvenuto in Regno Unito da decenni, quando il quotidiano "Financial Times" ha rivelato che l'ex premier aveva segretamente esercitato pressioni su ex colleghi di governo per conto del suo datore di lavoro, la società di servizi finanziari Greensill Capital, finita in stato d’insolvenza nel 2021. (segue) (Rel)