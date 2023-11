Regno Unito: il ritorno di Cameron, da ministro Esteri dovrà occuparsi di Medio Oriente, Ucraina e Cina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Commentando il suo nuovo ruolo, David Cameron ha dichiarato: "Anche se sono stato fuori dalla politica in prima linea negli ultimi sette anni, spero che la mia esperienza - come leader conservatore per undici anni e primo ministro per sei - servirà ad aiutare l’attuale primo ministro ad affrontare le sfide vitali" che abbiamo di fronte, in riferimento principalmente alla guerra in Ucraina e la crisi in Medio Oriente. Proprio queste crisi internazionali saranno al centro del lavoro di Cameron come nuovo ministro degli Esteri. La questione più urgente è il conflitto tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas, che potrebbe ancora degenerare in una conflagrazione regionale. Solo pochi giorni fa, il suo predecessore Cleverly era in Arabia Saudita per discutere gli sforzi per tentare di prevenire un’ulteriore escalation a Gaza con i ministri degli Esteri del Medio Oriente, e di conseguenza Cameron dovrà affrontare il compito immediato di portare avanti questo sforzo diplomatico. Anche la guerra in corso in Ucraina continuerà a richiedere l'attenzione del nuovo ministro degli Esteri, con il presidente ucraino Zelensky che avverte di un "assalto invernale" da parte della Russia che richiederà ulteriore sostegno da parte dell'Occidente. Ma nel lungo termine, è il rapporto del Regno Unito con la Cina a costituire il compito più impegnativo di Cameron. Durante il suo mandato da primo ministro, Cameron favorì la cosiddetta "epoca d'oro" delle relazioni tra Londra e Pechino, ospitando nel 2015 una visita di Stato del presidente cinese Xi Jinping e accogliendo gli investimenti della Cina nel Regno Unito, in particolare nel settore del nucleare. Nel corso della visita, infatti, venne siglato l’accordo che avrebbe consentito a China General Nuclear Power Group (Cgn) di costruire, in partnership con la società francese Edf, e la centrale di Hinkley Point, nel Somerset. Molti osservatori indicarono tale accordo come un modo di “chiudere un occhio” rispetto ai casi di violazione dei diritti umani e spionaggio cinesi in cambio dei fondi che Pechino avrebbe investito nell'economia britannica. (segue) (Rel)