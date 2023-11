Regno Unito: il ritorno di Cameron, da ministro Esteri dovrà occuparsi di Medio Oriente, Ucraina e Cina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da allora, però, le relazioni tra i due Paesi si sono notevolmente deteriorate. Lo scorso novembre, nel suo primo discorso di politica estera come primo ministro, Sunak aveva dichiarato ufficialmente conclusa “l'epoca d'oro” e descritto come "ingenuo" il perseguimento di legami economici più stretti nel decennio precedente. Il governo di Londra aveva infatti limitato gli investimenti cinesi per motivi di sicurezza nazionale. Tuttavia ora, secondo quanto riporta il quotidiano "The Telegraph", Sunak sta valutando la possibilità di allentare le rigide regole di acquisizione della sicurezza nazionale meno di due anni dopo la loro entrata in vigore. Tali normative, introdotte nel contesto della preoccupazione che l'approccio britannico rispetto alle acquisizioni straniere consentisse agli investitori cinesi di acquisire senza adeguati controlli società britanniche ad alto livello tecnologico, erano in netto contrasto con l'atteggiamento troppo permissivo adottato in passato proprio da David Cameron. (Rel)