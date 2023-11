Germania: italiano accusato di aver tentato di favorire ingresso illegale di migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'autista italiano di un autobus a lunga percorrenza diretto da Barcellona a Monaco di Baviera è accusato di tentato ingresso illegale di migranti in Germania. È quanto riferisce il sito web “Ad-hoc-news.de”, aggiungendo che i fatti risalgono all'11 novembre, quando il veicolo è stato oggetto di controlli da parte della Polizia federale (Bpol) al valico di frontiera di Hoerbranz. Gli agenti hanno individuato cinque passeggeri che tentavano di entrare in maniera illegale in Germania. L'autista ha sottolineato alle forze dell'ordine di essersi accorto che “qualcosa non andava nei documenti” dei cinque, aggiungendo di averli lasciati salire a bordo dell'autobus “per paura”. Per lo stesso motivo, il conducente si è “deliberatamente astenuto dal chiedere aiuto alla polizia italiana”. Fermato e poi rilasciato dalla Bpol, l'autista è ora accusato di tentato ingresso di migranti perché ha lasciato che i cinque salissero sul pullman a Milano nonostante “l'evidente mancanza” dei documenti necessari per l'entrata in Germania. (Geb)