Medio Oriente: Usa, circolare interna del dipartimento di Stato critica Biden su Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un numero crescente di dipendenti del governo federale sta iniziando a dubitare dell’approccio adottato dall’amministrazione Biden nei confronti della guerra nella striscia di Gaza, chiedendo un cambiamento. Una circolare interna del dipartimento di Stato, firmata da oltre 100 dipendenti provenienti anche dall’Agenzia Usa per lo sviluppo internazionale (Usaid), accusa il presidente Joe Biden di aver “diffuso notizie false” in merito alla guerra, insinuando che Israele abbia commesso crimini di guerra durante il conflitto con il movimento islamista palestinese di Hamas. Nel documento, ottenuto dal portale di informazione “Axios”, i firmatari chiedono al governo federale di “rielaborare” la politica dell’amministrazione nei confronti di Israele, ribadendo la necessità di un cessate il fuoco a Gaza. (Was)