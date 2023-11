Roma: Celli, felice per inaugurazione campo polifunzionale scuola via Rugantino a Torre Maura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- L'inaugurazione del campo polifunzionale rappresenta un momento davvero bello per l'Istituto comprensivo via Rugantino 91 a Torre Maura, nel Municipio VI. Così in una nota la presidente dell'Assemblea capitolina Svetlana Celli che ha partecipato, insieme al sindaco Roberto Gualtieri, alla cerimonia di inaugurazione del campo polifunzionale. "Un traguardo concreto di un percorso di attenzione - aggiunge Celli - verso questa scuola che ho seguito personalmente dal 2020. Dall'ascolto delle segnalazioni e delle esigenze delle famiglie e del personale, all'impegno assunto facendo inserire in bilancio i fondi necessari per arrivare alla realizzazione dell'intervento di manutenzione straordinaria. Oggi quindi consegniamo alle ragazze e ai ragazzi di questo territorio una struttura riqualificata e funzionale alle attività didattiche e sportive. Perché la nostra priorità è garantire spazi e luoghi idonei per la formazione e la crescita dei nostri giovani, dal centro alla periferia", conclude.(Com)