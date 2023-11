Italia-Kosovo: Crosetto a omologo Maqedonci, Balcani sono area fondamentale per Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Balcani occidentali rappresentano un’area di fondamentale importanza per l'Italia. In questi 20 anni, l’approccio italiano dei contingenti impiegati nella missione Kfor ha contribuito a costruire un forte legame con la popolazione e con le autorità kosovare. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nell’incontro avvenuto questo pomeriggio al dicastero della Difesa italiano con l’omologo kosovaro Ejup Maqedonci. In merito alla sicurezza dell’area, il ministro ha sottolineato che “è necessario mettere in campo ogni azione di distensione e riconciliazione per abbassare le tensioni e favorire processi per il dialogo tra le parti”. Durante il colloquio, Crosetto ha sottolineato che l’Italia, a conferma della speciale relazione tra Italia e Kosovo, a breve assumerà la posizione di vicecomandante dell’operazione e, nel 2025, sarà pronta ad assumere nuovamente l’incarico di comando della missione. L’Italia, inoltre, è impegnata nella stabilizzazione dell’area anche attraverso la missione Eulex (European Union Rule of Law Mission in Kosovo) nella quale partecipano i nostri Carabinieri. (Res)