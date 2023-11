Medio Oriente: Russia grata alle autorità locali per assistenza nell'evacuazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mosca è grata alle autorità egiziane, israeliane, qatariote e palestinesi per aver contribuito all'evacuazione dei suoi connazionali e dei cittadini dei Paesi della Comunità degli Stati Indipendenti (Csi) dalla Striscia di Gaza. Lo ha affermato il ministero degli Esteri russo in una nota. Il dicastero ha osservato che l'evacuazione dei cittadini viene effettuata in più fasi, tenendo conto della capacità limitata del valico di Rafah al confine con l'Egitto e nelle condizioni delle continue ostilità nella Striscia di Gaza. "Le misure di evacuazione in stretta collaborazione con tutte le parti coinvolte continueranno fino all'evacuazione di tutti i nostri compatrioti che hanno chiesto aiuto alle istituzioni russe", ha aggiunto il ministero. (Rum)