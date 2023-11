Milano: Eicma 2023, affluenza record, sfiorate 560 mila presenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eicma cala il sipario e si spegne la fiamma su quelle che erano stante definite in apertura "le olimpiadi della passione e della mobilità su due ruote". Ben 2036 i marchi presenti, (record storico della manifestazione), oltre 700 gli espositori diretti, di cui il 67 per cento proveniente dall'estero in rappresentanza di 45 Paesi. Più del 30 per cento le aziende presenti per la prima volta negli otto padiglioni occupati, due in più rispetto al 2022 e tre in confronto al 2021. Le premesse dell'edizione numero 80 dell'Esposizione internazionale delle due ruote, che si è chiusa ieri sera a Fiera Milano Rho, erano già quelle di un successo annunciato e i risultati, al termine della settimana espositiva, assegnano alla kermesse milanese l'ennesima medaglia d'oro. Le presenze hanno infatti superato quota 560 mila, 563.848 più precisamente, pari a un +19 per cento sul 2022, numeri che attestano l'edizione 2023 come la migliore nella storia di Eicma. Molto consistenti i dati legati all'ambito business: sono stati 39.392 gli operatori del settore, selezionati e profilati con i rinnovati criteri di qualità introdotti nel 2022, che hanno visitato l'Esposizione in questa edizione 2023. Di questi, il 52 per cento proveniva dall'estero e in particolare da 120 differenti nazioni. Buone notizie anche sui dati che riguardano la presenza dei media: di poco sopra le settemila persone provenienti da 62 Paesi, i giornalisti, tecnici e professionisti della comunicazione, content creator, che hanno approfittato dell'esclusivo press day del martedì e raccontato, anche durante tutta la settimana espositiva, lo spettacolo offerto dentro e fuori i padiglioni. (segue) (Com)