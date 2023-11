Milano: Eicma 2023, affluenza record, sfiorate 560 mila presenze (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A proposito dell'intrattenimento proposto dall'Esposizione, considerevole è anche il successo dell'arena di MotoLive, lo spazio esterno dedicato alle gare, all'intrattenimento e allo spettacolo, con gli oltre tremila posti a sedere delle tribune sempre occupati. Sono quasi novemila anche i visitatori che hanno approfittato delle aree di test ride dedicata all'e-Bike e ai veicoli degli espositori, mentre è stata presa d'assalto l'Esports Arena, il nuovissimo e coinvolgente contenuto espositivo dedicato al mondo gaming, che ha visto la presenza di tantissimi giovani e numerosi vip e piloti. Degno di nota anche l'interesse sviluppatosi attorno all'area YUM (Your Urban Mobility), altra novità del 2023, che ha accolto imprese, istituzioni, Forze dell'ordine, ma anche le startup più innovative di settore, a cui EICMA offre una vetrina internazionale grazie al sostegno dell'Ice, l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Positivo, infine, il riscontro sui servizi digitali e in particolare quelli legati alla biglietteria online, modalità di acquisto scelta dall'88 per cento del grande pubblico, mentre il 12 per cento ha optato per il botteghino fisico. (Com)