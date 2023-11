Lombardia: Lucchini, per Leva Civica stanziati 1,9 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta della Regione Lombardia, su proposta dell'assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini, ha approvato i criteri del bando Leva Civica Lombarda che si aprirà nel 2024 stanziando risorse pari a 1.923.339 di euro. "La misura - afferma l'assessore Lucchini - prevede la presentazione di progetti di Leva Civica Lombarda Volontaria diretta a offrire alle giovani generazioni esperienze di volontariato, della durata minima di otto mesi e massima di dodici mesi, volte a favorire i valori della solidarietà e della coesione sociale, la partecipazione attiva alla vita delle comunità locali nonché la crescita umana e professionale". Nella "premialità dei progetti - continua Lucchini - , per la prima volta, abbiamo inserito la valorizzazione dell'alleanza tra generazioni". Obiettivo di questo bando, "è inoltre sostenere lo sviluppo del terzo settore e favorire occasioni di collaborazione tra enti pubblici e privati per lo sviluppo di servizi di prossimità rivolti in particolare alle persone più a rischio di isolamento, esclusione o in condizione di fragilità", spiega l'assessora. La misura discende da quanto previsto nel P.R.S.S. dall'Obiettivo 2.2.4 'Promuovere il Terzo Settore, l'associazionismo e le esperienze di cittadinanza attiva' che prevede la promozione di 'esperienze di cittadinanza attiva attraverso la prosecuzione della Leva civica regionale con il coinvolgimento dei giovani lombardi". Le Agenzie di Tutela della Salute svolgono la funzione di gestione. I progetti sono finanziati da Regione Lombardia per un importo pari al 90 per cento delle spese ammissibili consistenti in: contributo ai volontari pari a euro 582,50 mensili per percorsi di minimo 8 mesi e massimo 12 mesi; da euro 50,00 a euro 200,00 di contributo agli Enti promotori per la formazione. Giovani di età compresa fra i 18 ed i 28 anni compiuti, con residenza in Lombardia. Sono beneficiari i soggetti pubblici e privati iscritti all'Albo degli Enti di Leva civica lombarda volontaria di cui all'art. 6 della l.r. 16/2019. (Com)