Bataclan: Ronzulli (FI), uniti nella lotta al terrorismo, pensiero commosso a Valeria Solesin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono trascorsi otto anni dalla terribile strage terroristica del Bataclan. Ci sono orrori che rimangono impressi nella mente, per crudeltà, violenza, indifferenza verso la vita umana. In sole quattro ore gli estremisti islamici massacrarono 130 persone, tra cui la giovane studentessa italiana Valeria Solesin, ferendone 450. Un pensiero commosso va a coloro che hanno perso i loro cari e in particolare alla famiglia di Valeria, straziata dal dolore di un vuoto che resterà incolmabile". Lo ha detto la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli. "Il ricordo di quei fatti tragici oggi più che mai deve essere per noi un monito a non abbassare la guardia e a lottare uniti in difesa dei valori della libertà, della democrazia e della vita, contro il terrorismo", ha concluso. (Rin)