Legge Bilancio: Conte a sindacati, con tagli a sanità va incontro a disastro annunciato

- “Condivido con i sindacati le forti preoccupazioni sulla sanità, che vive una grave emergenza a cui il governo risponde con un deciso definanziamento, che se teniamo conto dell’aumento dei costi e dell’inflazione si traduce in una sensibile diminuzione delle risorse. Siamo preoccupatissimi, poi, per i ritardi sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, che è un progetto nazionale e non del singolo governo. Un progetto che dovrebbe rilanciare vari aspetti della sanità, una tra tutte la medicina territoriale, sulla quale si stanno addensando dense nubi a causa di ritardi e sforbiciate. Il timore è che non si tragga alcuna lezione dall’emergenza del Covid". Lo ha detto il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, durante l’incontro con Cgil, Cisl e Uil del comparto Sanità e Funzione pubblica nella sede del M5s di via Campo Marzio, a Roma. "È gravissimo, poi, il taglio delle pensioni del pubblico impiego, un annuncio che peraltro ha creato il panico tra i lavoratori del settore - ha aggiunto l'ex premier -. Si va verso una prospettiva nella quale non conviene restare nel Servizio sanitario nazionale, i tagli del governo diventano una spinta al prepensionamento ma senza incentivi economici, in un settore già in difficoltà come quello sanitario. Noi vorremmo raccontare una storia diversa: anche in un contesto di contrazione delle risorse e con debito pubblico alto, esistono vari modi per reperire le risorse da dedicare a un comparto così strategico per il Paese. Grazie a questo governo senza visione, invece, stiamo andando incontro a un disastro annunciato”. (Rin)