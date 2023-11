Giubileo: sopralluogo assessore Segnalini a Ponte Industria, dal 15 chiusa ciclabile lato Marconi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sopralluogo questa mattina a Ponte dell'Industria dell'assessore ai Lavori pubblici Ornella Segnalini per verificare l'avanzamento dei lavori. Sul posto anche i presidenti dei Municipi Roma VII e XI Amedeo Ciaccheri e Gianluca Lanzi, e il Responsabile unico del progetto Adriano Massimi di Anas, Società del Polo Infrastrutture del gruppo Fs Italiane, soggetto attuatore. Il cantiere in questa fase vede la realizzazione dei micropali sul lato Ostiense, per l'installazione della passerella provvisoria dove saranno posizionati i sottoservizi. Sono a lavoro più squadre per complessivi 30 operai, tra impresa e gestori dei sottoservizi, che stanno lavorando prevalentemente nell'area sottostante al ponte. A partire da mercoledì 15 novembre verrà chiusa la pista ciclabile per circa venti giorni per permettere l'esecuzione dei micropali di appoggio della passerella provvisoria sul lato Marconi, Municipio Roma XI. Saranno interdetti anche gli accessi alla ciclabile da Lungotevere degli Artigiani e da Lungotevere di Pietra Papa. (segue) (Com)