Giubileo: sopralluogo assessore Segnalini a Ponte Industria, dal 15 chiusa ciclabile lato Marconi (2)

- "Prosegue - commenta l'assessore ai Lavori pubblici di Roma Capitale Ornella Segnalini -il cantiere sul ponte che, ricordo, è indispensabile per evitarne la chiusura definitiva nel 2026. Sono lavori importanti che ci restituiranno un ponte adeguato, anche dal punto di vista sismico, ma soprattutto percorribile anche dai bus. Realizzeremo tra l'altro un'opera bella anche da vedere e nel pieno rispetto della filologia storica. Saranno necessari – conclude Segnalini - anche lavori di restauro delle parti di struttura esistenti, compatibili con il nuovo ponte". Per il presidente Ciaccheri: "Verificare costantemente l'avanzamento dei lavori è un'azione necessaria a cui non deroghiamo e alla quale continueremo a dare seguito, per tutta la durata del cantiere. Ponte dell'Industria è un'opera strategica per la mobilità e per il volto della città durante il Giubileo, al tempo stesso i lavori rappresentano una sfida per quanto riguarda l'esecuzione del cantiere, anche nei riguardi dei cittadini che vogliamo sempre tenere informati". (segue) (Com)