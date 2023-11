Giubileo: sopralluogo assessore Segnalini a Ponte Industria, dal 15 chiusa ciclabile lato Marconi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il presidente Lanzi: "Stamattina siamo tornati al Ponte dell'Industria per verificare le attività in corso. Prima dell'inizio dei lavori avevamo annunciato che, a un certo punto delle lavorazioni, sarebbe stato necessario interrompere il percorso della pista ciclabile sull'argine. Ora siamo esattamente in quella fase: da mercoledì la pista ciclabile sarà interrotta all'altezza del Ponte dell'Industria per consentire la realizzazione dei micropali su cui poggerà la passerella provvisoria dei sottoservizi. Si tratta di una chiusura necessaria per la sicurezza dei lavoratori e di coloro che percorrono la pista ciclabile che dovrebbe durare circa venti giorni". (Com)