M5s: Boschi (Iv), Grillo recita parte vittima di sistema di odio che ha creato

21 luglio 2021

- "Beppe Grillo in TV ieri ha parlato di molte cose. Ha ammesso di aver fallito. E fin qui: meglio tardi che mai. Ma poi ha detto una cosa che mi ha colpito: "Se il mondo entra nella tua famiglia, il mondo ti sfascia la famiglia". Vero. È esattamente quello che Grillo e i grillini hanno fatto per tanti anni con gli avversari. Lo hanno fatto anche con la mia famiglia. Oggi Grillo va in TV e recita la parte della vittima". Lo scrive in un post su Facebook la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi, che aggiunge: "Ma questo sistema di aggressione alle persone e alle famiglie è nato con lui e con il suo movimento. Non entro nel merito delle vicende della famiglia di Grillo. Dico soltanto che in TV non ho visto semplicemente la preoccupazione di un padre, ho visto soprattutto l'ipocrisia di un uomo che ha diffuso per anni odio e violenza verbale", conclude. (Rin)