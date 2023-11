Ue: Michel incontra capi di Stato e di governo di sette Stati membri a Berlino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, incontrerà oggi a Berlino per una cena di lavoro presso la Cancelleria federale i capi di Stato e di governo di sette Stati membri dell'Ue. In particolare, si tratta dei cancellieri di Germania e Austria, Olaf Scholz e Karl Nehammer, dei primi ministri di Ungheria, Paesi Bassi e Grecia, Viktor Orban, Alexander de Croo e Kyriakos Mitsotakis, nonché dei presidenti di Lituania e Cipro, Gitanas Nausėda e Nikos Christodoulides. Secondo quanto comunicato dal governo tedesco, con la riunione Michel intende “consentire uno scambio informale in gruppi di minori dimensioni sull'Agenda strategica” dell'Ue a seguito del Consiglio europeo informale tenuto a Granada nella giornata del 6 ottobre scorso. (Geb)