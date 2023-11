Regno Unito: Sefcovic ringrazia Cleverly, ha "rimesso in carreggiata relazioni tra Londra e Bruxelles"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maros Sefcovic, vicepresidente della Commissione europea, si è congratulato con James Cleverly per il suo nuovo ruolo di ministro dell'Interno, dicendo: "Lo ringrazio per tutto il lavoro buono e costruttivo che abbiamo realizzato insieme al Windsor Framework e per aver rimesso in carreggiata le relazioni Ue-Regno Unito". Sefcovic ha poi aggiunto: "Non vedo l'ora di continuare questo lavoro con David Cameron". (Beb)