Speciale scuola: Lazio, Garante infanzia parte civile in procedimento penale per fatti ai danni di minori

- La Garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Lazio, dott.ssa Monica Sansoni, si è costituita parte civile nel procedimento penale dinanzi al Tribunale di Tivoli che si è tenuto il 9 novembre nei confronti di una persona accusata di violenza sessuale aggravata e continuata, perpetrata contro due minori. I minori gli erano stati affidati dai genitori e comunque in un contesto di relazione educativa in un campo scuola. Il soggetto avrebbe quindi abusato della sua qualitas e profittato della condizione di inferiorità fisica e psichica dei minori. L'evento ha destato non poco allarme sociale ed è stato ampiamente divulgato. La Garante dell'Infanzia ed adolescenza della Regione Lazio è istituzione pubblica indipendente e di garanzia del Consiglio Regionale del Lazio ed è regolamentata dalla legge regionale n. 38 del 2002, Istituzione del garante dell'infanzia e dell'adolescenza, "al fine di assicurare – recita l'articolo 1 della normativa - la piena attuazione dei diritti riconosciuti alle persone minori di età". In questo senso, ha le precipue funzioni di applicazione nel territorio regionale della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e, soprattutto, della Costituzione, che all'art. 31, c. 2 recita: "La Repubblica protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo". (Com)