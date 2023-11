Speciale scuola: Veneto:, assessore Protezione Civile, progetto Scuola Sicura momento importante di riflessione e apprendimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto Scuola Sicura è un momento importate di riflessione e apprendimento. Lo ha dichiarato Gianpaolo Bottacin, assessore regionale alla Protezione Civile, che ha preso parte alla simulazione nella tappa svoltasi presso il Liceo Celio Roccati di Rovigo. E' stato simulato un terremoto che avrebbe provocato danni all'istituto scolastico con il relativo pericolo di un principio d'incendio in un'aula in cui due studenti rimangono intossicati, uno dei quali necessità dell'autoscuola per essere evacuato. "Momento importante di riflessione e apprendimento - ha sottolineato l'assessore veneto- per riconoscere i rischi e non esporvisi". "Siete stati protagonisti di un'esercitazione - ha dichiarato parlando con gli studenti -, che vi permette di imparare aspetti importanti che spero diffonderete ad amici e familiari, in quanto avete provato ciò che potrebbe succedere davvero ed è fondamentale essere preparati". La prossima tappa si svolgerà venerdì 17 novembre presso il Liceo Galilei Galileo di Selvazzano Dentro. (Rev)