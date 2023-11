Speciale scuola: Roma, Coppotelli (Cisl Lazio), accordo con Municipio XI per welfare inclusivo e sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questa ottica e nel rispetto del piano sociale municipale 2020 - sottolinea il segretario generale della Cisl del Lazio - si ritiene necessario avviare momenti di concertazione nell'ambito delle politiche sociali per rafforzare le misure inerenti l'assistenza domiciliare, l'invecchiamento attivo, le politiche di genere e l'integrazione sociosanitaria. Ovviamente è previsto l'impegno anche delle relative categorie, e quindi nell'ambito delle politiche sociali, il coinvolgimento dei Pensionati e del Pubblico Impiego. In particolare, sul tema dell'invecchiamento attivo, il Municipio XI si attiverà a convocare, entro il primo semestre 2024, un tavolo permanente al fine di programmare e promuovere linee di intervento sulla base dei contenuti della Legge Regionale. Analoghi momenti di partecipazione e concertazione verranno attivati negli ambiti della scuola dove è prevista la costituzione di un tavolo specifico con la partecipazione della categoria di riferimento, delle politiche del lavoro, dell'urbanistica, delle politiche abitative, dell'ambiente e dei rifiuti. Per quanto attiene il capitolo delle politiche abitative, si prevede la costituzione di un Osservatorio insieme alle categorie sindacali di riferimento e alle associazioni degli inquilini maggiormente rappresentative. (Com)