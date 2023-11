Speciale scuola: Mussolini-Marsilio (Fd’I), nidi e materne a Roma chiudono prima per mancanza fondi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I nidi e le scuole per l’infanzia sono “senza soldi e senza insegnanti. L'amministrazione capitolina precipita nel baratro dell'assenza di strategia e programmazione”. Lo dichiarano in una nota la consigliera capitolina di Fratelli d'Italia, Rachele Mussolini, e la rappresentante del dipartimento Scuola di Fratelli d'Italia Roma, Laura Marsilio. “La mancanza di risorse necessarie in particolare per l'assunzione di personale supplente si aggiunge alle carenze strutturali e strumentali degli istituti capitolini – spiegano –. Un servizio pubblico che sfiora il limite dell'indecenza. La previsione è quella di chiudere anticipatamente i corsi con un gravissimo disagio per i bambini e le famiglie tutte. Troveremo modo di continuare la nostra battaglia anche nella discussione del prossimo bilancio. Comitati dei genitori che si allertano, personale disorientato, certo così non si può andare piú avanti", concludono. (Com)