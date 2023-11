© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero "aveva già fatto tutte le sue verifiche. Il tema è già stato affrontato". Lo ha detto il ministro dell'istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, rispondendo su quanto avvenuto a Spadafora, in provincia di Messina, dove 11 studenti del liceo Galilei hanno ripetuto l'esame di maturità in seguito alla denuncia esposta da una delle studentesse per irregolarità durante lo svolgimento dell'esame. (Rem)