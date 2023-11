Spagna: "El Pais", amnistia riguarderà circa 300 indipendentisti catalani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La futura legge di amnistia concordata tra il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) ed Uniti per la Catalogna (JxCat) prevede l'annullamento della "responsabilità penale, amministrativa e contabile" di circa 300 indipendentisti che hanno commesso reati legati al processo di sovranità in Catalogna durante un decennio, tra il primo gennaio 2012 e questo lunedì 13 novembre 2023. È quanto anticipato dal testo della legge firmata dal Psoe, JxCat, Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc), Sumar, Partito nazionalista basco (Pnv) e Blocco nazionalista galiziano (Bng), che sarà depositata nelle prossime ore al Congresso dei deputati. La norma andrà a vantaggio dei sostenitori dell'indipendenza coinvolti a tutti i livelli, dal più alto al più basso. Così, Oriol Junqueras, presidente di Erc, non sarà più inabilitato dai pubblici uffici, e l'ex presidente della Catalogna, Carles Puigdemont potrebbe tornare in Spagna senza procedimenti penali in corso quando entrerà in vigore, cosa che potrebbe richiedere mesi e che potrebbe essere bloccata da ricorsi alla Corte costituzionale. (Spm)