Ucraina: Borrell, da leader europei chiaro messaggio, nostro sostegno non si affievolirà

- L'impegno dell'Ue in favore dell'Ucraina non si affievolirà. A dirlo l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, in un messaggio su X pubblicato a margine del colloquio in videoconferenza avuto con il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, nel corso del Consiglio Ue Affari esteri di Bruxelles. "Oggi i 27 ministri degli Esteri dell'Ue hanno trasmesso un messaggio di sostegno unitario all'Ucraina, dando il benvenuto al ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba. L'Ucraina è una priorità assoluta dell'Ue: il nostro impegno non si affievolirà. Sto lavorando, in seguito al mandato del Consiglio europeo, sui nostri futuri impegni in materia di sicurezza", si legge nel messaggio di Borrell. (Beb)